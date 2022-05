Journée Nature et botanique Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Catégories d’évènement: Châteauneuf-de-Galaure

Drôme

Journée Nature et botanique Prieuré de Charrière, 25 avril 2020 09:00, Châteauneuf-de-Galaure. 25 et 26 avril 2020 Sur place Visiteurs Entrée libre Exposanst vide jardins 5€/m patrimoinecastelneuvois26@gmail.com Samedi matin 25/04,9H découverte de la flore locale et dimanche 26 04 10H-18H exposition botanique, conférence, exposants, vide jardins, animations enfants… Samedi matin 25 avril 9H : Promenade botanique : Départ du prieuré 9H précises pour la découverte de la flore locale avec des botanistes. Activité gratuite. Prendre des bonnes chaussures. Les enfants sont acceptés sous la responsabilité des parents. Repas tiré du sac à 12h au prieuré. Dimanche, 26 avril 10H – 18H -Exposition botanique avec les botanistes du Foyer Laïque de St Etienne de St Geoirs, exposants, produits locaux, bios, découvertes et animations de la Ligue de Protection des Oiseaux, des teintures végétales avec Au Fil de la Soie, de la fabrication de compost avec Compost et territoires, sans oublier La Garance voyageuse revue botanique, le simulateur de pêche avec l’Ablette Rhodienne etc… vide jardins. Entrée libre. 13h30 conférence : Christine Seghers : Choisir les bonnes solutions pour optimiser son alimentation et préserver sa santé : Comment combler naturellement les carences alimentaires Entrée libre 15h conférence : Martine Decourt : Les huiles essentielles, pourquoi, comment…. Entrée libre Vide jardins (matériel et mobilier de jardin, loisirs de plein air échange de graines ou plants). Renseignements et inscription patrimoinecastelneuvois26@gmail.com 07 81 514 72 11 Petite restauration toute la journée. Parking gratuit Toilettes Prieuré de Charrière 1125, route de Charrière 26330 Châteauneuf de 26330 Châteauneuf-de-Galaure Drôme samedi 25 avril 2020 – 09h00 à 12h00

dimanche 26 avril 2020 – 10h00 à 18h00

Détails Heure : 09:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Châteauneuf-de-Galaure, Drôme Autres Lieu Prieuré de Charrière Adresse 1125, route de Charrière 26330 Châteauneuf de Ville Châteauneuf-de-Galaure lieuville Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Departement Drôme

