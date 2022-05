Chroniques et légendes de Charrière Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Catégories d’évènement: Châteauneuf-de-Galaure

Drôme

Chroniques et légendes de Charrière Prieuré de Charrière, 5 juillet 2020 11:30, Châteauneuf-de-Galaure. 5 juillet – 31 août 2020 Sur place Adultes : 6 € l’animation, 10 € les deux, 13 € les trois. tarifs réduits :de 12 à 16 ans 4 €, 8 € et 11 € moins de 12 ans gratuit et pour les groupes +de 10 : 5 €, 9 € et 13 € https://drome-mb-prestataire.for-system.com/z8501e3f69824x69824b51632_fr-Chroniques-du-Prieure-de-Charriere-Chateauneuf-de-Galaure.aspx, https://www.prieuredecharriere.fr/agenda-2020/chroniques-et-l%C3%A9gendes-de-charri%C3%A8re/ Trois témoins : Claude de Montchenu, Frère Anselme et Mathurin le Fournier, racontent Charrière pendant les guerres de religion. 3 points de vue différents sur cette époque des guerres de religion. Nous sommes à la fin du 16è siècle, aux alentours de 1592, et depuis une trentaine d’années, l’histoire de la France est dominée par ce que l’on a appelé les « guerres de religions », et inévitablement, notre vallée de la Galaure, en particulier Châteauneuf et Charrière, est entrainée par cette actualité nationale, et certains personnages de l’époque, qu’ils soient illustres ou anonymes en sont les témoins privilégiés. Ainsi seront racontés tous les évènements et anecdotes de la grande et/ou de la petite Histoire. Un aller-retour historique entre le royaume de France et le lDauphiné. Prieuré de Charrière 1125, route de Charrière 26330 Châteauneuf de 26330 Châteauneuf-de-Galaure Drôme dimanche 5 juillet 2020 – 11h30 à 12h00

dimanche 5 juillet 2020 – 14h00 à 14h30

dimanche 5 juillet 2020 – 16h00 à 16h30

dimanche 5 juillet 2020 – 18h00 à 18h30

lundi 6 juillet 2020 – 11h30 à 12h00

lundi 6 juillet 2020 – 14h30 à 15h00

lundi 6 juillet 2020 – 16h30 à 17h00

lundi 6 juillet 2020 – 18h00 à 18h30

mardi 7 juillet 2020 – 11h30 à 12h00

mardi 7 juillet 2020 – 14h30 à 15h00

mardi 7 juillet 2020 – 16h30 à 17h00

mardi 7 juillet 2020 – 18h00 à 18h30

dimanche 12 juillet 2020 – 11h00 à 11h30

dimanche 12 juillet 2020 – 14h00 à 14h30

dimanche 12 juillet 2020 – 16h00 à 16h30

dimanche 12 juillet 2020 – 18h00 à 18h30

lundi 13 juillet 2020 – 11h00 à 11h30

lundi 13 juillet 2020 – 14h00 à 14h30

lundi 13 juillet 2020 – 16h00 à 16h30

lundi 13 juillet 2020 – 18h00 à 18h30

mardi 14 juillet 2020 – 11h00 à 11h30

mardi 14 juillet 2020 – 14h00 à 14h30

mardi 14 juillet 2020 – 16h00 à 16h30

mardi 14 juillet 2020 – 18h00 à 18h30

dimanche 19 juillet 2020 – 11h00 à 11h30

dimanche 19 juillet 2020 – 14h00 à 14h30

dimanche 19 juillet 2020 – 16h00 à 16h30

dimanche 19 juillet 2020 – 18h00 à 18h30

lundi 20 juillet 2020 – 11h00 à 11h30

lundi 20 juillet 2020 – 14h00 à 14h30

lundi 20 juillet 2020 – 16h00 à 16h30

lundi 20 juillet 2020 – 18h00 à 18h30

mardi 21 juillet 2020 – 11h00 à 11h30

mardi 21 juillet 2020 – 14h00 à 14h30

mardi 21 juillet 2020 – 16h00 à 16h30

mardi 21 juillet 2020 – 18h00 à 18h30

dimanche 26 juillet 2020 – 11h00 à 11h30

dimanche 26 juillet 2020 – 14h00 à 14h30

dimanche 26 juillet 2020 – 16h00 à 16h30

dimanche 26 juillet 2020 – 18h00 à 18h30

lundi 27 juillet 2020 – 11h00 à 11h30

lundi 27 juillet 2020 – 14h00 à 14h30

lundi 27 juillet 2020 – 16h00 à 16h30

lundi 27 juillet 2020 – 18h00 à 18h30

mardi 28 juillet 2020 – 11h00 à 11h30

mardi 28 juillet 2020 – 14h00 à 14h30

mardi 28 juillet 2020 – 16h00 à 16h30

mardi 28 juillet 2020 – 18h00 à 18h30

dimanche 2 août 2020 – 11h00 à 11h30

dimanche 2 août 2020 – 14h00 à 14h30

dimanche 2 août 2020 – 16h00 à 16h30

dimanche 2 août 2020 – 18h00 à 18h30

lundi 3 août 2020 – 11h00 à 11h30

lundi 3 août 2020 – 14h00 à 14h30

lundi 3 août 2020 – 16h00 à 16h30

lundi 3 août 2020 – 18h00 à 18h30

mardi 4 août 2020 – 11h00 à 11h30

mardi 4 août 2020 – 14h00 à 14h30

mardi 4 août 2020 – 16h00 à 16h30

mardi 4 août 2020 – 18h00 à 18h30

dimanche 9 août 2020 – 11h00 à 11h30

dimanche 9 août 2020 – 14h00 à 14h30

dimanche 9 août 2020 – 16h00 à 16h30

dimanche 9 août 2020 – 18h00 à 18h30

lundi 10 août 2020 – 11h00 à 11h30

lundi 10 août 2020 – 14h00 à 14h30

lundi 10 août 2020 – 16h00 à 16h30

lundi 10 août 2020 – 18h00 à 18h30

mardi 11 août 2020 – 11h00 à 11h30

mardi 11 août 2020 – 14h00 à 14h30

mardi 11 août 2020 – 16h00 à 16h30

mardi 11 août 2020 – 18h00 à 18h30

dimanche 16 août 2020 – 11h00 à 11h30

dimanche 16 août 2020 – 14h00 à 14h30

dimanche 16 août 2020 – 16h00 à 16h30

dimanche 16 août 2020 – 18h00 à 18h30

lundi 17 août 2020 – 11h00 à 11h30

lundi 17 août 2020 – 14h00 à 14h30

lundi 17 août 2020 – 16h00 à 16h30

lundi 17 août 2020 – 18h00 à 18h30

mardi 18 août 2020 – 11h00 à 11h30

mardi 18 août 2020 – 14h00 à 14h30

mardi 18 août 2020 – 16h00 à 16h30

mardi 18 août 2020 – 18h00 à 18h30

dimanche 23 août 2020 – 11h00 à 11h30

dimanche 23 août 2020 – 14h00 à 14h30

dimanche 23 août 2020 – 16h00 à 16h30

dimanche 23 août 2020 – 18h00 à 18h30

lundi 24 août 2020 – 11h00 à 11h30

lundi 24 août 2020 – 14h00 à 14h30

lundi 24 août 2020 – 16h00 à 16h30

lundi 24 août 2020 – 18h00 à 18h30

mardi 25 août 2020 – 11h00 à 11h30

mardi 25 août 2020 – 14h00 à 14h30

mardi 25 août 2020 – 16h00 à 16h30

mardi 25 août 2020 – 18h00 à 18h30

dimanche 30 août 2020 – 11h00 à 11h30

dimanche 30 août 2020 – 14h00 à 14h30

dimanche 30 août 2020 – 16h00 à 16h30

dimanche 30 août 2020 – 18h00 à 18h30

lundi 31 août 2020 – 11h00 à 11h30

lundi 31 août 2020 – 14h00 à 14h30

lundi 31 août 2020 – 16h00 à 16h30

lundi 31 août 2020 – 18h00 à 18h30

Détails Heure : 11:30 - 18:30 Catégories d’évènement: Châteauneuf-de-Galaure, Drôme Autres Lieu Prieuré de Charrière Adresse 1125, route de Charrière 26330 Châteauneuf de Ville Châteauneuf-de-Galaure lieuville Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Departement Drôme

Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-de-galaure/

Chroniques et légendes de Charrière Prieuré de Charrière 2020-07-05 was last modified: by Chroniques et légendes de Charrière Prieuré de Charrière Prieuré de Charrière 5 juillet 2020 11:30 Châteauneuf-de-Galaure Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure

Châteauneuf-de-Galaure Drôme