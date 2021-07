Châteauneuf-de-Galaure Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure, Drôme Balades nocturnes du Prieuré de Charrière et Journée Renaissance Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Catégories d’évènement: Châteauneuf-de-Galaure

Drôme

Balades nocturnes du Prieuré de Charrière et Journée Renaissance Prieuré de Charrière, 22 juillet 2021 21:30-22 juillet 2021 21:00, Châteauneuf-de-Galaure. 22 – 25 juillet 3 Spectacles historiques réservation obligatoire sur https://www.prieuredecharriere.fr/ Journée Renaissance entrée libre https://www.prieuredecharriere.fr/ 3 Spectacles historiques et 1journée Renaissance Balades nocturnes Pour cette 3ème édition des « Balades nocturnes » au Prieuré de Charrière, le public sera emmené par des moines d’une scène à l’autre dans la pénombre du couvent. Le thème principal du spectacle sera « les conflits à Charrière » : conflits entre les frères franciscains et les prêtres, conflits entre les frères franciscains et leur seigneur, conflits entre les habitants de la commune, vraies querelles de clochers !

Et dire que ce magnifique lieu nous semble désormais si paisible… Journée Renaissance Convoi Royal 9H30 : Rassemblement sur la place de la mairie

10H : départ Convoi royal :

Remise des clés du Prieuré par Monsieur le Maire aux frères franciscains.

– Calèche royale – Cavaliers – La cour à pied et le peuple à pied

– Personnes non costumées accepté

9H – 21H Animations au prieuré

Buvette restauration, Marché des créateurs, Stands d’animation : Danses renaissances, saynètes, jeux anciens en bois, promenades en calèche, échoppes, …

14H 18H ateliers enfants

15 H : conférence sur la cuisine à la renaissance Bob Valette

16 H30 : conférence sur Humbert de Bathernay, Denis Deroux

21 H : fin de la journée. Prieuré de Charrière 1125, route de Charrière 26330 Châteauneuf de 26330 Châteauneuf-de-Galaure Drôme jeudi 22 juillet – 21h30 à 23h00

vendredi 23 juillet – 21h30 à 23h00

samedi 24 juillet – 21h30 à 23h00

dimanche 25 juillet – 09h00 à 21h00

Détails Heure : 21:30 - 21:00 Catégories d’évènement: Châteauneuf-de-Galaure, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Prieuré de Charrière Adresse 1125, route de Charrière 26330 Châteauneuf de Ville Châteauneuf-de-Galaure lieuville Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure