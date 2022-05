Balades nocturnes du Prieuré de Charrière Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Catégories d’évènement: Châteauneuf-de-Galaure

Balades nocturnes du Prieuré de Charrière Prieuré de Charrière, 25 juillet 2019 21:30, Châteauneuf-de-Galaure. 25 juillet et 8 août 2019 Sur place Les billets sont en vente sur www.prieuredecharriere.fr ou à l’office de tourisme à Hauterives. La jauge est à 200 spectateurs. 16ans et + 12€, 10-15ans 10€, – de 10ans gratuit https://www.prieuredecharriere.fr/, 07 81 51 72 11 “1457 : Falque de Montchenu, Seigneur de Châteauneuf est sollicité par des moines franciscains pour s’installer au prieuré…s’ensuit une histoire tourmentée et romanesque Patrimoine Castelneuvois et “Et Caetera Compagnie Théâtrale” d’Hauterives sont heureux de vous inviter au spectacle historique donné les jeudis 18 et 25 juillet à 21H30 et 8 août à 21H” au Prieuré de Charrière. “1457 : Falque de Montchenu, Seigneur de Châteauneuf est sollicité par des moines franciscains pour s’installer au prieuré à la place des bénédictins clunisiens de Manthes . Falque demandera son aide au dauphin Louis II, futur Louis XI…s’ensuit une histoire tourmentée et romanesque que nous vous proposons de venir découvrir. Prieuré de Charrière 1125, route de Charrière 26330 Châteauneuf de 26330 Châteauneuf-de-Galaure Drôme jeudi 25 juillet 2019 – 21h30 à 22h30

