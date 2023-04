Fête de la musique Châteauneuf-de-Galaure Office de Tourisme Porte de DrômArdèche Châteauneuf-de-Galaure Catégories d’Évènement: Châteauneuf-de-Galaure

Drome Châteauneuf-de-Galaure . La fête de la musique débutera à partir de 17h avec un orchestre de rue, dès 21h le groupe de Jazz manouche « Thomas Blaisel » prendra place ! mairie@chateauneufdegalaure.fr +33 4 75 68 62 20 https://chateauneuf-de-galaure.fr/ Châteauneuf-de-Galaure

