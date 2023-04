GAEC Baratons – De Ferme en Ferme 200 chemin des Baratons, 29 avril 2023, Châteauneuf-de-Galaure.

Du lait au fromage, venez découvrir notre élevage de chèvres et notre savoir-faire en picodon. Traite des chèvres à 17h30..

2023-04-29 à 09:00:00 ; fin : 2023-04-30 19:00:00. .

200 chemin des Baratons GAEC des Baratons

Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



From milk to cheese, come and discover our goat farm and our know-how in picodon. Milking of the goats at 5:30 pm.

De la leche al queso, venga a descubrir nuestra granja de cabras y nuestro saber hacer Picodon. Ordeño de las cabras a las 17.30 h.

Von der Milch zum Käse: Entdecken Sie unsere Ziegenzucht und unser Know-how in Sachen Picodon. Melken der Ziegen um 17.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche