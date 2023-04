Karaoké Châteauneuf-de-Galaure Catégories d’Évènement: Châteauneuf-de-Galaure

Drôme

Karaoké, 22 avril 2023, Châteauneuf-de-Galaure . Châteauneuf-de-Galaure ,Drome , Karaoké salle des fêtes Châteauneuf-de-Galaure Drome

2023-04-22 19:30:00 19:30:00 – 2023-04-22 Châteauneuf-de-Galaure

Drome . Venez vous divertir à cette soirée karaoké organisée par l’adapei.

Petite restauration sur place et buvette. +33 4 75 68 62 20 Châteauneuf-de-Galaure

dernière mise à jour : 2023-04-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Châteauneuf-de-Galaure, Drôme Autres Lieu Châteauneuf-de-Galaure Adresse salle des fêtes Châteauneuf-de-Galaure Drome Ville Châteauneuf-de-Galaure Departement Drome Tarif Lieu Ville Châteauneuf-de-Galaure

Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-de-galaure /

Karaoké 2023-04-22 was last modified: by Karaoké Châteauneuf-de-Galaure 22 avril 2023 Châteauneuf-de-Galaure Drôme salle des fêtes Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Châteauneuf-de-Galaure Drome