Nils de plume et de vent Châteauneuf-de-Bordette, 12 novembre 2023, Châteauneuf-de-Bordette.

Châteauneuf-de-Bordette,Drôme

Le voyage de Nils

Parfums de Grand Nord pour revisiter l’indémodable Nils Holgersson. Ce que les mots du conte ne peuvent pas évoquer, le quatuor le rendra palpable à travers des œuvres du répertoire classique..

2023-11-12 17:00:00 fin : 2023-11-12 . EUR.

Châteauneuf-de-Bordette 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Nils’ journey

The scent of the Far North revisits the timeless tale of Nils Holgersson. What the words of a fairy tale cannot evoke, the quartet will make palpable through works from the classical repertoire.

El viaje de Nils

El viaje de Nils Holgersson es un viaje al lejano Norte. Lo que las palabras del cuento no pueden transmitir, el cuarteto lo hará tangible a través de obras del repertorio clásico.

Die Reise von Nils

Ein Duft des hohen Nordens, um die zeitlose Geschichte von Nils Holgersson neu zu beleben. Was die Worte des Märchens nicht heraufbeschwören können, macht das Quartett mit Werken des klassischen Repertoires greifbar.

