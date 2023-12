Journées Européennes du patrimoine Châteaumeillant Catégories d’Évènement: Châteaumeillant

Cher Journées Européennes du patrimoine Châteaumeillant, 21 septembre 2024, Châteaumeillant. Châteaumeillant Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 10:00:00

fin : 2024-09-22 17:00:00 Journées Européennes du patrimoine au Musée Emile Chenon.

Journées Européennes du patrimoine au Musée Emile Chenon

Dans le cadre des Journées Euopéennes du Patrimoine. Entrée gratuite du musée durant tout le week-end. EUR. Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-11 par OT CHATEAUMEILLANT Détails Catégories d’Évènement: Châteaumeillant, Cher Autres Code postal 18370 Adresse Ville Châteaumeillant Departement Cher Lieu Ville Châteaumeillant Latitude 46.56209 Longitude 2.19608 latitude longitude 46.56209;2.19608

Châteaumeillant Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaumeillant/