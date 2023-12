Ateliers pour enfants au Musée Emile Chenon Châteaumeillant Catégories d’Évènement: Châteaumeillant

Cher Ateliers pour enfants au Musée Emile Chenon Châteaumeillant, 8 août 2024, Châteaumeillant. Châteaumeillant Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 14:30:00

fin : 2024-08-08 De quoi occuper petits et grands durant l’été.

De quoi occuper petits et grands durant l’été

Ateliers tous les jeudis à 14h30. Programmation à venir….

Réservation obligatoire . Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-11 par OT CHATEAUMEILLANT Détails Catégories d’Évènement: Châteaumeillant, Cher Autres Code postal 18370 Adresse Ville Châteaumeillant Departement Cher Lieu Ville Châteaumeillant Latitude 46.56209 Longitude 2.19608 latitude longitude 46.56209;2.19608

Châteaumeillant Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaumeillant/