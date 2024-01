Concert La Belle Germaine Châteaumeillant, samedi 10 février 2024.

La Belle Germaine en concert à Châteaumeillant

Belle Germaine le groupe phare issu des environs de La Châtre séduit tous les âges et invite au chant, à la danse et à la fête avec son trad’ rock aux saveurs du Berry et d’ailleurs.

Ils se sont déjà produits aux Pays-Bas, en Allemagne et un peu partout en France, en concert ou lors de festivals internationaux. Le samedi 10 février ils seront à Châteaumeillant à la salle Mallet de Vandègre à 20h30 pour présenter plusieurs nouveautés. 10€ renseignements 06.48.89.72.90

10 EUR.

