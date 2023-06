Les Suspensions de l’été. Animalentendu – Cie Le Grand O Office de tourisme du Pays de Châteaugiron Châteaugiron, 23 août 2023 16:30, Châteaugiron.

Animalentendu… une déambulation dansée au sein de la Petite Cité de Caractère. Mercredi 23 août, 16h30 1

« Animalentendu » est une tentative d’oser regarder en dehors de notre bulle humaine. Le spectacle se présente comme une série de tableaux chorégraphiques, circassiens et théâtraux qui se déplacent dans la ville. Animalentendu est un monde tissé d’associations ; une esthétique composée par nos corps vivants cernés par le bitume et une invitation à regarder nos mains de singe prises dans la toile d’un écosystème qui nous dépasse plutôt qu’au centre du monde. Animalentendu c’est surtout cinq homo-sapiens à la recherche d’une autre manière d’être les animaux qu’ils sont.

Cette déambulation dansée au sein de la Petite Cité de Caractère de Châteaugiron viendra aussi mettre en valeur deux espaces d’exposition de la commune : le Centre d’art Les 3 CHA et la P’tite Galerie, espace d’exposition de l’office de tourisme. Le même artiste, Pierre-Alexandre Remy, y exposera cet été avec une sculpture monumentale au centre d’art et sa version miniature à la P’tite Galerie. Les deux œuvres seront reliés par une ligne dans la ville, peinte au sol, une balade au cœur de la Petite Cité de Caractère accompagnée d’une ballade musicale construite par l’école de musique Paul Le Flem et l’artiste lui-même.

Les danseurs et circassiens du spectacle Animalentendu, via un autre parcours, une autre balade, se déplaceront également d’un espace à l’autre.

Programme de la journée :

15h30 : Découverte guidée de l’exposition de Pierre-Alexandre Remy au centre d’art Les 3 CHA.

Tout public. Gratuit. Se présenter dans la cour du château.

Durée : 35 min

16h30 : Animalentendu. Cie le Grand O

Départ sur le parvis de la médiathèque Les Halles.

Gratuit.

Durée : 1h10

Cet évènement fait partie de la programmation estivale proposée par l’Office de Tourisme du Pays de Châteaugiron : Les Suspensions de l’été.

Les Suspensions de l’été… c’est… 5 dates, 5 évènements, 5 communes pour un été où tout est permis, un été pour danser, chanter, aimer, se régaler, découvrir, profiter, se prélasser… un été où l’on suspend le temps !

Les Suspensions de l’été, ce sont aussi des rencontres entre des évènements artistiques et des patrimoines, une bonne façon de découvrir ou de redécouvrir notre territoire et son patrimoine naturel et historique.

Informations pratiques pour cet évènement :

– Pour le bon déroulement du spectacle, certaines rues seront fermées à la circulation et au stationnement. Voici les rues concernées : rue de la Trinité, rue des Ursulines, rue de la Poterie, Boulevard du Château, la rue de la Madeleine à partir de la rue du Porche.

– Parkings : parking des douves, parking de l’étang, parking St Nicolas, parking du Prieuré.

– Buvette dans la cour du château entre 14h30 et 18h30.

– Spectacle debout, en déambulation sur 500m.

Office de tourisme du Pays de Châteaugiron 2 rue nationale Châteaugiron