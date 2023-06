Les Suspensions de l’été. Le soir des ombres – Cie Chamane. Office de tourisme du Pays de Châteaugiron Châteaugiron, 28 juillet 2023 22:00, Châteaugiron.

Les Suspensions de l’été. Le soir des ombres – Cie Chamane. Office de tourisme du Pays de Châteaugiron Châteaugiron Vendredi 28 juillet, 22h00

Le soir des ombres … un moment envoutant à la lumière des lanternes. Vendredi 28 juillet, 22h00 1

Le temps d’un souffle, 80 curieux sont invités à vivre un voyage unique et singulier au cœur de la nuit, à la rencontre de ses ombres et de ses lumières.

Sous un arbre éclairé de simples lanternes, deux hommes vous invitent à suspendre le temps et à écouter des histoires sombres et envoûtantes, à la lueur de flammes suspendues.

Cet évènement fait partie de la programmation estivale proposée par l’Office de Tourisme du Pays de Châteaugiron : Les Suspensions de l’été.

Les Suspensions de l’été… c’est… 5 dates, 5 évènements, 5 communes pour un été où tout est permis, un été pour danser, chanter, aimer, se régaler, découvrir, profiter, se surprendre, se prélasser… un été où l’on suspend le temps !

Les Suspensions de l’été, ce sont aussi des rencontres entre des évènements artistiques et des patrimoines, une bonne façon de découvrir ou de redécouvrir notre territoire et son héritage naturel et historique.

Informations pratiques :

– Lieu tenu secret. Le lieu exact est communiqué aux participants quelques jours avant le spectacle.

– A partir de 10 ans.

– Spectacle assis

Office de tourisme du Pays de Châteaugiron 2 rue nationale Châteaugiron Châteaugiron Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine