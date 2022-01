CELTES DE TOUS PAYS, avec chants de marins par Jean Dauvin LE ZEPHYR Châteaugiron Catégories d’évènement: Châteaugiron

CELTES DE TOUS PAYS, avec chants de marins par Jean Dauvin LE ZEPHYR, 20 février 2022 14:30, Châteaugiron. Dimanche 20 février, 14h30 Sur place 35 € 0299660101, contact@spectaclesdetouspays.fr, https://fb.me/e/3aKvgkdxD, https://www.spectaclesdetouspays.fr/ Un spectacle culturel, haut en couleurs ! Plongez dans l’histoire surprenante de John, le Dublinois, qui part à la recherche de la mystérieuse Mary, une jeune fille splendide de Galway en Irlande, qu’il a rencontrée lors d’une fête à Dublin…

Il tombe amoureux d’elle dès le premier regard mais il n’a pas le temps de lui déclarer sa flamme qu’elle est déjà partie… Prêt à tout pour la revoir, il va parcourir tous les pays celtes dans l’espoir de la retrouver. Quelle sera l’issue de ce périple ? C’est ce que vous propose de découvrir la troupe artistique Avalon Celtic Dances avec une sélection de ses meilleurs danseurs d’Irlande, d’Ecosse et du Royaume-Uni et de ses musiciens talentueux.

En prime, cette année, nous avons le plaisir de vous proposer une collaboration de la troupe avec M. Jean Dauvin et son épouse. Sacré champion du monde d’accordéon en 1963, sa renommée n’est plus à faire et son répertoire vous donnera envie de chanter avec eux !

Une représentation de 2 X 50 min, avec un entracte de 30 min.

dimanche 20 février – 14h30 à 17h30

