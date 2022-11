Sanseverino LE ZEPHYR – 35410 CHATEAUGIRON Châteaugiron Catégories d’évènement: Châteaugiron

Ille-et-Vilaine

Samedi 6 mai 2023, 20h30
De 28 à 32 €

Sanseverino en concert A chaque tournée, à chaque album, le parisien d’origine italienne Sanseverino se réinvente ; une expression passe-partout mais qui lui va bien parce que les faits sont là : d’un côté une série de concerts consacrée à François Béranger, de l’autre un compagnonnage avec le groupe Tangomotan, ici un concert rock mâtiné de swing manouche, plus loin des notes africaines et un coup de chapeau à Django. Le tout en douze albums depuis 1994 et deux Live, dont un qui consacre son passage aux Bouffes du Nord. En 2021, sortait son album Les Deux doigts dans la prise. Un trio blues-rock-funk, porté par Sanseverino à la guitare et chant, François Puyaltuo à la basse et Stéphane Huchard à la batterie. LE ZEPHYR – 35410 CHATEAUGIRON 15, Avenue Pierre Le Treut 35410 CHATEAUGIRON 35410 Châteaugiron Châteaugiron Ille-et-Vilaine samedi 6 mai 2023 – 20h30 à 22h00

