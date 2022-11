Petit K LE ZEPHYR – 35410 CHATEAUGIRON Châteaugiron Catégories d’évènement: Châteaugiron

Petit K LE ZEPHYR – 35410 CHATEAUGIRON, 9 mars 2023 20:30, Châteaugiron. Jeudi 9 mars 2023, 20h30 Sur place De 18 à 22 € https://www.citedia.com/petit-k/, 02 99 37 41 93, lezephyr@citedia.com

Petit K est considéré par beaucoup comme le « nouveau Vianney ». Il nous emmène dans son univers à la fois pop, folk et chanson française. Petit K est considéré par beaucoup comme le « nouveau Vianney ». Chanteur, guitariste, slammeur et même rappeur, Kevin Pierrel alias Petit K, est passé par l’émission Nouvelle Star. Après le succès de ses premiers singles et la sortie de son premier EP Les mots justes, son premier album « La vie à la belle étoile » a vu le jour en juin 2022. Petit K nous emmène dans son univers à la fois pop, folk et chanson française. À travers ses textes à la fois ironiques et moralisateurs, il crée une complicité avec le public sur des mélodies entraînantes et enjouées. LE ZEPHYR – 35410 CHATEAUGIRON 15, Avenue Pierre Le Treut 35410 CHATEAUGIRON 35410 Châteaugiron Châteaugiron Ille-et-Vilaine jeudi 9 mars 2023 – 20h30 à 22h00

