Concerts d’Aziliz Manrow / et de Denez Prigent LE ZEPHYR – 35410 CHATEAUGIRON Châteaugiron Catégories d’évènement: Châteaugiron

Ille-et-Vilaine

Concerts d’Aziliz Manrow / et de Denez Prigent LE ZEPHYR – 35410 CHATEAUGIRON, 2 décembre 2022 20:30, Châteaugiron. Vendredi 2 décembre, 20h30 Sur place De 28 à 32 € https://www.citedia.com/aziliz-manrow-denez-prigent/, https://www.facebook.com/LeZephyrChateaugiron

Aziliz Manrow nous transporte entre pop-rock et sonorités celtiques. Denez Prigent est auteur-compositeur-interprète de chants en langue bretonne, l’une des plus grandes voix de la musique celtique. Une soirée exceptionnelle avec 2 concerts d’artistes bretons. Aziliz Manrow, nous transporte entre pop-rock américaine et sonorités celtiques. La douceur et la fraîcheur de sa voix laisse place à une énergie folle, soutenue par des guitares folks rappelant Simon & Garfunkel ou électriques à la Cranberries ; ou avec un violon et un violoncelle nous replongeant dans les univers des Corrs, ou d’Alan Stivell. Denez Prigent est un auteur-compositeur-interprète de chants en langue bretonne. Ses genres de prédilection sont le kan ha diskan, chant et contre-chant à danser et surtout la gwerz, chant dramatique racontant des faits historiques. Son dernier album et sa collaboration avec Oxmo Puccino et Aziliz Manrow confirment l’amour d’une des plus grandes voix de la musique celtique pour les identités multiples et les passerelles entre les mondes. LE ZEPHYR – 35410 CHATEAUGIRON 15, Avenue Pierre Le Treut 35410 CHATEAUGIRON 35410 Châteaugiron Châteaugiron Ille-et-Vilaine vendredi 2 décembre – 20h30 à 22h00

