L’auteur-compositeur-interprète et musicien malouin, est de retour sur la scène Indie électro pop avec un nouvel album, Smile Again, qui marque le grand retour de Broken Back avec une tournée, et un passage au Zéphyr, où il viendra partager sa pop lumineuse, portée par une voix tendre, éraillée, fragile.

LE ZEPHYR – 35410 CHATEAUGIRON 15, Avenue Pierre Le Treut – 35410 chateaugiron Châteaugiron Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine