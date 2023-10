Debout sur le Zinc LE ZEPHYR – 35410 CHATEAUGIRON Châteaugiron, 24 novembre 2023 20:30, Châteaugiron.

Les six musiciens de Debout sur le Zinc, acharnés des tournées, reviennent avec un 10ème album studio, L’Importance de l’hiver.

Le groupe confirme sa place unique dans le paysage musical français, un lien singulier avec son public, comme si Debout sur le Zinc était l’ami qui sait toujours mettre des mots sur les expériences et les sensations, qui d’habitude restent dans la sphère de l’intime.

L’Importance de l’hiver est un album qui parle de nous, peuple aux humeurs chagrines et aux sourires soudains, à l’amour gentiment fou et aux passions patientes, au découragement politique et à l’élan fraternel.

Un univers où s’invente un territoire commun entre l’écriture des maîtres de la chanson française, l’élégante simplicité du folk anglo-saxon et l’énergie conviviale du rock…

