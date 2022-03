Salon des Métiers d’Art de Châteaugiron Le Château, 25 mars 2022 14:00, Châteaugiron.

25 – 27 mars Sur place Entrée libre

Du vendredi 25 au dimanche 27 mars, Châteaugiron organise le Salon des Métiers d’art. 49 artisans d’art, sélectionnés, présenteront leurs créations en mobilier, décoration, arts de la table…

Les métiers d’art à l’honneur

Châteaugiron, du vendredi 25 au dimanche 27 mars

Depuis près de 20 ans, la ville de Châteaugiron accueille le Salon des métiers d’art et ses représentants sélectionnés parmi les meilleurs artisans d’art de France. Durant 3 jours, ce salon d’exposition-vente réunit plus de 5.000 visiteurs, amateurs de beaux objets. Professionnels reconnus, les artisans peuvent ici transmettre au public leur passion, faire connaître leurs techniques et valoriser le savoir-faire « Made in France ». L’édition 2022 se déroulera vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mars.

Cet événement, dédié aux métiers d’art dans leur forme la plus actuelle, rassemblera 49 créateurs d’exception, rigoureusement sélectionnés par un jury de professionnels et de bénévoles. C’est dans le cadre prestigieux du Château et dans la chapelle du Château qui abrite aujourd’hui le centre d’art contemporain Les 3 CHA, que se tient le salon.

Reconnu pour son très haut niveau de qualité et d’originalité, ce salon a pour vocation d’afficher le visage contemporain des métiers d’art à travers une sélection exceptionnelle d’objets aux lignes modernes, réalisés en pièces uniques ou en séries limitées.

Les créateurs dévoileront au public leurs créations les plus récentes et les plus audacieuses qui font du Salon des Métiers d’Art le lieu idéal des pièces singulières et originales en mobilier, décoration, bijoux, mode, sculptures, luminaires ou encore arts de la table.

Le Salon des Métiers d’art est organisé par la Ville de Châteaugiron et référencé par Ateliers d’arts de France. Il dispose du soutien du Pays de Châteaugiron Communauté et de la Région Bretagne.

Entrée gratuite.

Le Château Boulevard Julien et Pierre Gourdel 35410 Châteaugiron Châteaugiron Ille-et-Vilaine

vendredi 25 mars – 14h00 à 19h00

samedi 26 mars – 10h00 à 19h00

dimanche 27 mars – 10h00 à 19h00