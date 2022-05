Les Enchanteurs Châteaugiron, 23 novembre 2019 13:30, Châteaugiron.

23 et 24 novembre 2019 Sur place

Les Enchanteurs – Festival du livre médiéval et de l’imaginaire

Cette 7è édition du festival, sur le thème du Voyage, part à la découverte de mondes réels et imaginaires à travers les temps. Le Moyen-âge n’y déroge pas et le voyage devient initiatique, fantastique et légendaire.

Le festival investit le château et la ville de Châteaugiron pour 2 journées exceptionnelles ainsi que tout le territoire du pays de Châteaugiron en amont pour des rencontres scolaires, ateliers, contes et spectacles.

25 auteurs et illustrateurs dédicaceront leurs romans, BD, albums jeunesse et essais.

A découvrir également : La grande librairie, les éditeurs, les goûters, cafés et apéros littéraires dans la ville ; des contes, spectacles et déambulations ; La taverne, le marché médiéval, la yourte, le piano-manège etc.

Châteaugiron Château de châteaugiron 35410 Châteaugiron Châteaugiron Ille-et-Vilaine

samedi 23 novembre 2019 – 13h30 à 22h00

dimanche 24 novembre 2019 – 10h00 à 20h00