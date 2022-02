journée internationale des droits des femmes Châteaugiron Châteaugiron Catégories d’évènement: Châteaugiron

Ille-et-Vilaine

journée internationale des droits des femmes Châteaugiron, 8 mars 2022 14:30, Châteaugiron. Mardi 8 mars, 14h30 Sur place Deux visites guidées sont organisées pour découvrir les femmes qui ont marqué l’Histoire de Châteaugiron. A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, l’office de tourisme du Pays de Châteaugiron organise une journée spéciale.

Deux visites guidées sont organisées pour découvrir les femmes qui ont marqué l’Histoire de Châteaugiron. A la suite de ces visites, une rencontre avec l’artiste Michkati Madi autour de son exposition « Empreinte » est proposée. Châteaugiron 2 rue nationale 13001 Châteaugiron 1er Arrondissement ille et vilaine mardi 8 mars – 14h30 à 17h30

