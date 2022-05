GRANDEUR NATURE! par WAR! jusqu’au 13 mars Centre d’art Les 3 CHA Châteaugiron Catégories d’évènement: Châteaugiron

Ille-et-Vilaine

GRANDEUR NATURE! par WAR! jusqu’au 13 mars Centre d’art Les 3 CHA, 5 février 2020 14:00, Châteaugiron. 5 février – 13 mars 2020 Sur place Entrée libre et gratuite Installation gigantesque WAR! vit à Rennes et travaille dans l’espace public du monde. C’est en adoptant la perche télescopique et le rouleau de peinture comme outils de prédilection qu’il s’est fait connaître, à Rennes notamment, pour y avoir réalisé des peintures monumentales en pleine rue. Issu de l’art urbain, ses œuvres esquissent un univers poétique proche de la Nature qu’il affecte. Au centre d’art, avec GRANDEUR NATURE!, il propose au public une installation gigantesque pensée pour le lieu, telle une ode à la nature surprenante, fascinante, pleine de vie et de mystères… « On dirait que quelqu’un a voulu se mettre à l’abri avec un ami. Une démarche un peu folle. Ou alors c’est le monde dehors qui est fou… Tous les deux dans cette ancienne chapelle, l’humain et l’arbre veillent l’un sur l’autre. Ils sont de la même famille après tout. C’est sage un arbre, on peut lui demander conseil. C’est généreux aussi, ça donne des fruits par centaines. Ses graines sont des trésors. C’est essentiel un arbre, ça relie le ciel et la terre. » – WAR! Crédit photo : Magali Maleux Centre d’art Les 3 CHA Château de Châteaugiron 35410 Châteaugiron Châteaugiron Ille-et-Vilaine mercredi 5 février 2020 – 14h00 à 17h00

vendredi 7 février 2020 – 14h00 à 17h00

samedi 8 février 2020 – 11h00 à 13h00

samedi 8 février 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 12 février 2020 – 14h00 à 17h00

vendredi 14 février 2020 – 14h00 à 17h00

samedi 15 février 2020 – 11h00 à 13h00

samedi 15 février 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 19 février 2020 – 14h00 à 17h00

vendredi 21 février 2020 – 14h00 à 17h00

samedi 22 février 2020 – 11h00 à 13h00

samedi 22 février 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 26 février 2020 – 14h00 à 17h00

vendredi 28 février 2020 – 14h00 à 17h00

samedi 29 février 2020 – 11h00 à 13h00

samedi 29 février 2020 – 14h00 à 18h00

dimanche 1er mars 2020 – 10h00 à 13h00

mercredi 4 mars 2020 – 14h00 à 17h00

vendredi 6 mars 2020 – 14h00 à 17h00

samedi 7 mars 2020 – 11h00 à 13h00

samedi 7 mars 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 11 mars 2020 – 14h00 à 17h00

vendredi 13 mars 2020 – 14h00 à 17h00

