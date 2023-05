Visite de la pépinière de la ferme de Châteaufer Chateaufeer, 27 mai 2023, Bruère-Allichamps.

Découvrez l’univert merveilleux des légumes de Châteaufer! Rejoignez-nous pour une visite exceptionnelle dans notre pépinière de production de plants de fruits et légumes bio. Envie de savoir ce qui se cache derrière les légumes bio les plus délicieux ? Ne cherchez plus ! Participez à notre visite guidée unique et plongez dans l’univers fascinant de la culture de semis biologiques. Pendant cette visite, vous découvrirez nos méthodes respectueuses de l’environnement pour faire pousser des légumes sains et savoureux. Vous en apprendrez plus sur les semences bio, les pratiques de fertilisation naturelle et les techniques de protection des cultures sans produits chimiques. Rencontrez notre équipe passionnée, posez vos questions et laissez-vous inspirer par nos astuces de jardinage écologique. Vous repartirez avec des idées concrètes pour démarrer votre propre potager bio à la maison.

