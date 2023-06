Initiation spéléo à la falaise de Châteaudun. Châteaudun Châteaudun Châteaudun Catégories d’Évènement: Châteaudun

Eure-et-Loir Initiation spéléo à la falaise de Châteaudun. Châteaudun Châteaudun, 2 juillet 2023, Châteaudun. Initiation spéléo à la falaise de Châteaudun. Dimanche 2 juillet, 09h30, 14h00 Châteaudun Inscriptions obligatoire. Tarif: 20 €. Venez découvrir les techniques de progréssion spéléologique à la falaise de Châteaudun. Prêt du casque, combinaison et baudrier. Plus de détails en contactant le GRS28. L’initiation dure environ 2H30. Tout public à partir de 15 ans ou 8 ans accompagné.

Inscription obligatoire de 9h30 à 12h00 https://forms.gle/18GiKbDGNDy9Puam6

Inscription obligatoire de 9h30 à 12h00 https://forms.gle/18GiKbDGNDy9Puam6

Inscription obligatoire de 14H00 à 17h00 https://forms.gle/1wvbrPPpT8N2qkUQ8

2023-07-02T09:30:00+02:00 – 2023-07-02T12:00:00+02:00

