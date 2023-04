Le troquet de Marette: Concert chanson folk: Pollyanna Oaio 24 Grande Rue, 24 juin 2023, Châteaudouble.

En s’accompagnant mutuellement (guitare, banjo, percussions) ces deux adeptes des concerts tout terrain, embarquent le public dans leur songwriting généreux, acoustique et participatif, remettant le troubadourisme au gout du jour..

2023-06-24 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-24 . .

24 Grande Rue Le Troquet de Marette

Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Accompanying each other (guitar, banjo, percussion) these two adepts of all-terrain concerts, embark the public in their generous, acoustic and participative songwriting, bringing troubadourism back to the fore.

Acompañándose mutuamente (guitarra, banjo, percusión), estos dos adeptos de los conciertos todo terreno acompañan al público en sus composiciones generosas, acústicas y participativas, actualizando el trovadurismo.

Mit ihrer gegenseitigen Begleitung (Gitarre, Banjo, Perkussion) nehmen diese beiden Anhänger von All-Terrain-Konzerten das Publikum mit in ihr großzügiges, akustisches und partizipatives Songwriting und bringen den Troubadourismus wieder auf den neuesten Stand.

Mise à jour le 2023-04-18 par Valence Romans Tourisme