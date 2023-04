Le troquet de Marette: Atelier Hirondelles avec la LPO 24 Grande Rue, 9 juin 2023, Châteaudouble.

Venez découvrir les hirondelles qui peuplent le village et fabriquer quelques nids en terre pour les accueillir..

2023-06-09 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-09 . .

24 Grande Rue Le Troquet de Marette

Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the swallows that live in the village and make a few earthen nests to welcome them.

Ven a descubrir las golondrinas que viven en el pueblo y haz unos nidos en el suelo para darles la bienvenida.

Entdecken Sie die Schwalben, die das Dorf bevölkern, und bauen Sie einige Nester aus Erde, um sie zu beherbergen.

Mise à jour le 2023-04-18 par Valence Romans Tourisme