Le troquet de Marette: Concert Milo Batie. 24 Grande Rue, 3 juin 2023, Châteaudouble.

Milo Batie Afro Folk est un savant dosage de poésie et d’intensité dynamique; 4 instruments: percussions, accordéon, basse et clarinette. Une envolée mystique dans la fusion des traditions. De la musique pour les corps debout et les oreilles assises..

2023-06-03 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-03 . .

24 Grande Rue Le Troquet de Marette

Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Milo Batie Afro Folk is a clever mix of poetry and dynamic intensity; 4 instruments: percussions, accordion, bass and clarinet. A mystical flight in the fusion of traditions. Music for standing bodies and sitting ears.

Milo Batie Afro Folk es una inteligente mezcla de poesía e intensidad dinámica; 4 instrumentos: percusión, acordeón, bajo y clarinete. Un vuelo místico en la fusión de tradiciones. Música para cuerpos de pie y oídos sentados.

Milo Batie Afro Folk ist eine gekonnte Mischung aus Poesie und dynamischer Intensität; 4 Instrumente: Perkussion, Akkordeon, Bass und Klarinette. Ein mystischer Flug durch die Verschmelzung von Traditionen. Musik für stehende Körper und sitzende Ohren.

Mise à jour le 2023-04-18 par Valence Romans Tourisme