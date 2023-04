Le troquet de Marette: Concert Scott Taylor 24 Grande Rue, 13 mai 2023, Châteaudouble.

Scott Taylor, « un Américain à Paris ». est multi instrumentiste, accordéon, concertina, trompette, flûtes, kalimba. Ballades sonores et poésie musicale, Scott Taylor voyage et nous fait voyager. Il collabore avec les Têtes Raides, les Barking Dogs….

2023-05-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-13 . .

24 Grande Rue Le Troquet de Marette

Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Scott Taylor, « an American in Paris », is a multi-instrumentalist, accordion, concertina, trumpet, flutes, kalimba. Sound ballads and musical poetry, Scott Taylor travels and makes us travel. He collaborates with the Têtes Raides, the Barking Dogs…

Scott Taylor, « un americano en París », es multiinstrumentista, acordeón, concertina, trompeta, flautas, kalimba. Baladas sonoras y poesía musical, Scott Taylor viaja y nos hace viajar. Colabora con los Têtes Raides, los Barking Dogs…

Scott Taylor, « ein Amerikaner in Paris ». ist Multiinstrumentalist, Akkordeon, Concertina, Trompete, Flöten, Kalimba. Klangballaden und musikalische Poesie, Scott Taylor reist und lässt uns reisen. Er arbeitet mit den Têtes Raides, den Barking Dogs… zusammen.

