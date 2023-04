Le troquet de Marette: Exposition Rayayaye 24 Grande Rue, 2 mai 2023, Châteaudouble.

Dans le cadre de l’évènement « Rayayaye » l’association Bowl’R vous invite à une exposition dédiée au skateboard, sa culture et ses acteurs locaux..

2023-05-02 à ; fin : 2023-05-30 . .

24 Grande Rue Le Troquet de Marette

Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the event « Rayayaye » the association Bowl’R invites you to an exhibition dedicated to skateboarding, its culture and its local actors.

En el marco del evento « Rayayaye », la asociación Bowl’R le invita a una exposición dedicada al monopatín, su cultura y sus actores locales.

Im Rahmen der Veranstaltung « Rayayaye » lädt der Verein Bowl’R Sie zu einer Ausstellung ein, die dem Skateboarding, seiner Kultur und seinen lokalen Akteuren gewidmet ist.

