Le troquet de Marette: Apéro food truck 24 Grande Rue, 28 avril 2023, Châteaudouble.

Manon est heureuse de venir servir à Chateaudouble ! N’hésitez pas à aller faire un tour sur sa page Facebook pour vous imprégner des plats qu’elle propose. Un bon conseil penser à réserver au moins la veille !

Foord truck « La Guinguette de Manon »..

2023-04-28 à 18:30:00 ; fin : 2023-04-28 . .

24 Grande Rue Le Troquet de Marette

Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Manon is happy to be serving at Chateaudouble! Don’t hesitate to visit her Facebook page to get a feel for the dishes she offers. A good advice : think to book at least the day before !

Foord truck « La Guinguette de Manon ».

¡Manon está encantada de servir en Chateaudouble! No dudes en ir y echar un vistazo a su página de Facebook para hacerte una idea de los platos que propone. Un buen consejo es reservar al menos un día antes

Camión Foord « La Guinguette de Manon ».

Manon freut sich, in Chateaudouble zu servieren! Zögern Sie nicht, sich auf ihrer Facebook-Seite umzusehen, um einen Eindruck von den Gerichten zu bekommen, die sie anbietet. Ein guter Ratschlag: Reservieren Sie mindestens am Vortag!

Foordruck « La Guinguette de Manon ».

