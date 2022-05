Formation Informatique adaptée local Amicale laïque – 13 place E.Bréant – 44110 Châteaubriant Châteaubriant Catégories d’évènement: Châteaubriant

Formation Informatique adaptée local Amicale laïque – 13 place E.Bréant – 44110 Châteaubriant, 25 septembre 2019 09:30, Châteaubriant. Mercredi 25 septembre 2019, 09h30 Sur place 200 € la journée 09 77 81 55 98 Utilisation d el’informatique pour les personnes handicapées des yeux ou des mains. Objectifs : Utiliser la distribution AccessDV Linux, acquérir les stratégies de compensation par l’usage des raccourcis-clavier. Moyens pédagogiques : utilisation systématique de fiches-support fournies aux participants : bases de messagerie (avec Thunderbird), d’accès à Internet (avec Firefox), de traitement de texte (avec Libre Office), de gestion des fichiers et dossiers de l’ordinateur, utilisation de clés USB. durée : 6h , un ordinateur par personne. expérimentation de circonstances particulières : travail à l’aveugle, avec écran masqué, casque audio utilisation exclusive de la main gauche utilisation exclusive de la main droite. https://advl-formations-informatique-adaptee.fr local Amicale laïque – 13 place E.Bréant – 44110 Châteaubriant 13 place E.Bréant – Châteaubriant 44110 Châteaubriant Loire-Atlantique mercredi 25 septembre 2019 – 09h30 à 18h00

