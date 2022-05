Apprendre le braille local Amicale laïque – 13 place E.Bréant – 44110 Châteaubriant Châteaubriant Catégories d’évènement: Châteaubriant

Loire-Atlantique

Apprendre le braille local Amicale laïque – 13 place E.Bréant – 44110 Châteaubriant, 13 novembre 2019 14:30, Châteaubriant. 13 – 27 novembre 2019, les mercredis Sur place 09 77 81 55 98 Apprendre le braille , car le lieu est susceptible de changer. 3, rue de la Fraternité, Châteaubriant. Inscription Le braille utilise le sens du toucher pour l’écriture et la lecture au moyen de points en relief. L’Association ACIAH propose une formation à ce sujet, sur six séances, en petits groupes avec une pédagogie dynamique. Inscription préalable obligatoire avant le 10 novembre. Contact : 09 77 81 55 98, equipe-advl@laposte.net, http://advl-formations-informatique-adaptee.fr local Amicale laïque – 13 place E.Bréant – 44110 Châteaubriant 13 place E.Bréant – Châteaubriant 44110 Châteaubriant Loire-Atlantique mercredi 13 novembre 2019 – 14h30 à 15h30

mercredi 20 novembre 2019 – 14h30 à 15h30

mercredi 27 novembre 2019 – 14h30 à 15h30

Détails Heure : 14:30 - 15:30 Catégories d’évènement: Châteaubriant, Loire-Atlantique Autres Lieu local Amicale laïque - 13 place E.Bréant - 44110 Châteaubriant Adresse 13 place E.Bréant - Châteaubriant Ville Châteaubriant lieuville local Amicale laïque - 13 place E.Bréant - 44110 Châteaubriant Châteaubriant Departement Loire-Atlantique

local Amicale laïque - 13 place E.Bréant - 44110 Châteaubriant Châteaubriant Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaubriant/

Apprendre le braille local Amicale laïque – 13 place E.Bréant – 44110 Châteaubriant 2019-11-13 was last modified: by Apprendre le braille local Amicale laïque – 13 place E.Bréant – 44110 Châteaubriant local Amicale laïque - 13 place E.Bréant - 44110 Châteaubriant 13 novembre 2019 14:30 Châteaubriant local Amicale laïque - 13 place E.Bréant - 44110 Châteaubriant Châteaubriant

Châteaubriant Loire-Atlantique