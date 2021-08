Chateaubriand : Conversation Intime Salle d’Armor – Saint-Cast le Guildo, 19 septembre 2021, Saint-Cast-le-Guildo.

Chateaubriand : Conversation Intime

Salle d’Armor – Saint-Cast le Guildo, le dimanche 19 septembre à 17:00

La compagnie théâtrale professionnelle « Les Feux de l’Harmattan » propose un spectacle tourné vers le jeune public et le tout public à travers ce récit. Afin de célébrer le deux cent cinquantième anniversaire de la naissance de cet auteur, la Compagnie théâtrale propose une lecture intimiste sur les traces de Chateaubriand qui raconte tout au long de ses Mémoires, son enfance dans la Région Bretonne; pleine d’anecdotes drôles et savoureuses sur son enfance à Plancoët, au collège de Dol, et Saint- Malo, l’auteur nous conduit ensuite sur le chemin de Combourg . Pour apprécier ces belles pages de la littérature française, un duo d’artistes composé d’une comédienne et d’un musicien vous plongera à travers la voix et la musique dans les joies, les frayeurs et tous les ressentis de l’âme de ce grand romantique.

Entrée libre

Salle d’Armor – Saint-Cast le Guildo Salle d’Armor, 22380 Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:30:00