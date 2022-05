Exposition d’art monumental dans le parc d’Ar Milin’ et dans la Ville à Châteaubourg Parc d’Ar Milin, 3 juin 2022 09:00, Châteaubourg.

3 et 4 juin Sur place Exposition grand public. Entrée libre et gratuite, tous les jours

L’exposition d’art monumental Jardin des Arts fête ses 20 ans !

Jardin des Arts fête ses 20 ans !

Huit œuvres monumentales spécialement créées pour l’édition anniversaire

Jardin des Arts revient avec le soleil de mai. Cette année, c’est pour fêter les 20 ans de l’exposition d’art monumental que le Parc Ar Milin’ et la ville de Châteaubourg (35) accueillent huit œuvres monumentales créées in situ, spécialement pour cette édition-anniversaire. Rendez-vous dès maintenant et jusqu’au 15 septembre, pour une balade poétique au cœur de la nature.

Trois grandes figures du land’art

Pour ses 20 ans JARDIN DES ARTS fête l’art au naturel, avec les créations de trois artistes invités prestige. Le monumental Panta Rhei de Rainer Gross, installation tout en flux réalisée en lattes de peuplier, traversant le parc d’Ar Milin’ pour se jeter dans la Vilaine au pied du moulin.

La tellurique œuvre du très renommé Chris Drury, The energy of a stone row tout en granit et bûches de bois du parc. Ou encore Rêve et Poétique du vide, les installations éminemment sensibles de la sculptrice-végétaliste française, Véronique Matteudi.

Et des jeunes artistes qui montent…

Dans le parc et dans la ville ces œuvres monumentales croisent celles de jeunes artistes prometteurs comme Clara Burel & Alexis Poumailloux, et leur Nature sur Mesure ; une installation qui questionne la place de l’homme dans la nature au moyen d’un « ruban d’ardoise ».

Ou celle de Meven Delaunay et son atelier Fezi qui propose Milin ar Evned, des nichoirs pour mésange

en terre cuite : une œuvre totale à la fois poétique et engagée, pour une architecture différente. Avec Auxiliaire, Louis Guillaume nous place face à un soleil dont la couleur dorée est donnée grâce aux milliers de graines de Stipa récoltées par ses soins, des cheveux d’ange qui viennent composer un écran végétal. Guillaume Le Borgne avec Fragment révèle un contraste entre réel et imaginaire ses trois jeunes saules placés au milieu de l’étang d’Ar Milin’.

2002-2022 : 20 ans d’art monumental ouvert à tous

Jardin des Arts, avec l’association Les Entrepreneurs Mécènes, a fait le pari, il y a 20 ans, de créer une exposition d’art monumental, accessible à tous. Avec l’arrivée du printemps, sculptures et installations prennent place dans les allées du parc de 5 hectares, et au cœur de la ville de Châteaubourg. Au total, 130 artistes et plus de 300 œuvres ont été présentés à un public passionné, connaisseur ou néophyte, fidèle à l’événement, chaque année.

Parc d’Ar Milin Parc d’Ar Milin, Châteaubourg, Ille et Vilaine, Bretagne 35220 Châteaubourg Ille-et-Vilaine

02 99 00 30 91 http://www.lesentrepreneursmecenes.fr/ Des arbres centenaires, une rivière qui serpente, de jolis plans d’eau : le parc d’Ar Milin’ se découvre en toutes saisons pour le charme de son architecture naturelle, travaillée par de grands paysagistes depuis 50 ans.

vendredi 3 juin – 09h00 à 22h00

samedi 4 juin – 09h00 à 22h00

©JardinDesArts Ar Milin – Jardin des arts 2020