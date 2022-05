Visite de l’atelier de fabrication de peluches MAILOU TRADITION MAILOU TRADITION Châteaubourg Catégories d’évènement: CHATEAUBOURG

Ille-et-Vilaine

Visite de l’atelier de fabrication de peluches MAILOU TRADITION MAILOU TRADITION, 7 décembre 2019 10:00, Châteaubourg. Samedi 7 décembre 2019, 10h00 Sur place Visite gratuite (Durée 20/30 mn) , les enfants sont les bienvenus ! http://www.mailou-tradition.com Visite d’un atelier de fabrication de peluches VISITEZ L’UN DES DERNIERS ATELIERS DE FABRICATION DE PELUCHES A 15 MN DE RENNES : Entreprise du Patrimoine vivant, Maïlou Tradition ouvre ses portes pour une visite de l’atelier unique. Suivez la fabrication d’un ours en peluche (conception, couture, bourrage et finition). Une occasion unique à partager en famille… MAILOU TRADITION 16 rue lavoisier 35220 chateaubourg 35220 Châteaubourg Ille-et-Vilaine samedi 7 décembre 2019 – 10h00 à 16h00

Détails Heure : 10:00 - 16:00 Catégories d’évènement: CHATEAUBOURG, Ille-et-Vilaine Autres Lieu MAILOU TRADITION Adresse 16 rue lavoisier 35220 chateaubourg Ville Châteaubourg lieuville MAILOU TRADITION Châteaubourg Departement Ille-et-Vilaine

MAILOU TRADITION Châteaubourg Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaubourg/

Visite de l’atelier de fabrication de peluches MAILOU TRADITION MAILOU TRADITION 2019-12-07 was last modified: by Visite de l’atelier de fabrication de peluches MAILOU TRADITION MAILOU TRADITION MAILOU TRADITION 7 décembre 2019 10:00 châteaubourg MAILOU TRADITION Châteaubourg

Châteaubourg Ille-et-Vilaine