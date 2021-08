Châteaubourg Le Plessis Beuscher 35220 Châteaubourg, Ille-et-Vilaine CHATEAUBOURG, Ille-et-Vilaine EMGAV Festival Le Plessis Beuscher 35220 Châteaubourg, Ille-et-Vilaine Châteaubourg Catégories d’évènement: CHATEAUBOURG

EMGAV Festival Le Plessis Beuscher 35220 Châteaubourg, Ille-et-Vilaine, 24 septembre 2021 20:00, Châteaubourg. 24 et 25 septembre Payant https://yurplan.com/event/EMGAV-5-2021/71797#/ EMGAV FESTIVAL VENDREDI 25 & SAMEDI 26 SEPTEMBRE ▬▬ EMGAV FESTIVAL VENDREDI 25 & SAMEDI 26 SEPTEMBRE ▬▬ PROGRAMMATION : Zoufriss Maracas, Demi Portion, Nico Moreno, Darzack, Troy Berkley, Faygo, Alga and the Crows, Collectif Osmoz, Comme ça, Club Z1Z1, Triston Robinson, Burning Dancefloor TARIFS PASS 2 JOURS – VENDREDI 25 & SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 Tarif normal : 32,90€ Tarif sur place : 40,00€ PASS 1 JOUR – VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 Tarif normal : 19,90€ Tarif sur place : 25,00€ PASS 1 JOUR – SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 Tarif normal : 19,90€ Tarif sur place : 25,00€ CAMPING – VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 Tarif : 2,00€ INFO ENFANTS -12 ANS En lien avec la CAF qui nous soutient cette année, les enfants de moins de 12 ans accompagnés de leurs parents n’ont pas à payer de places ! Plus d’information par mail : emgavbilletterie@gmail.com ▬▬▬ DISPONIBLE SUR PLACE LE WEEK-END ▬▬▬ Camping (pas de verre, tri des déchets) Restauration Bar Animation Chill Out Stand Prévention pour prévenir les risques sur la consommation d’alcool, de drogues, les rapports sexuels non protégés ainsi que le harcèlement en milieu festif ▬▬▬ VENIR AU FESTIVAL ▬▬▬ Train – Arrêt Châteaubourg – 10min à pied Voiture – Le Plessis Beuscher , Châteaubourg – Rond Point de Domagné Covoiturage – Lien à venir ▬▬▬ BON A SAVOIR ▬▬▬ CB acceptée pour la billetterie CB acceptée pour la monnaie locale Carte d’identité obligatoire Pass sanitaire ou test PCR négatif de moins de 48h obligatoire Toute sortie est définitive Objets interdits sur le site : Boissons alcoolisés, objets tranchants, récipients en verre, pointeurs lasers, engins pyrotechniques… Une fouille aura lieu aux entrées Merci de respecter ces consignes pour faciliter le travail de la sécurité. CARTE D’IDENTITE OBLIGATOIRE. LA SECURITE ET LE STAFF PEUVENT REFUSER L’ENTREE A LA SOIREE (ETAT D’IVRESSE ET/OU NON PRESENTATION DE LA PIECE D’IDENTITE) SORTIE DEFINITIVE Le Plessis Beuscher 35220 Châteaubourg, Ille-et-Vilaine Le Plessis Beuscher 35220 Châteaubourg, Ille-et-Vilaine 35220 Châteaubourg Ille-et-Vilaine vendredi 24 septembre – 20h00 à 23h59

