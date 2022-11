exposition mobiliers et objets de créateurs Ar’Milin, Châteaubourg, ille-et-vilaine, 3 décembre 2022 10:00, Châteaubourg.

Une exposition originale et exceptionnelle sur deux journées, à Ar Milin’.

L’association des ébénistes créateurs de Bretagne (ECB) est présente à Ar Milin’, Châteaubourg, les 03 et 04 décembre prochains. 11 artistes de ce collectif atypique en Bretagne et en France, expose plus de 60 créations de leur catalogue !

Depuis 2004, cette association, qui regroupe une vingtaine de professionnels de toute la Bretagne, ébénistes, designers et sculpteurs, fait la promotion du mobilier contemporain et du savoir-faire de ces métiers d’exception.

11 créateurs sont ainsi présents durant tout le week-end pour faire découvrir une soixantaine de réalisations. Luminaires, sculptures, mobiliers sont mis en scène pour proposer au grand public une exposition originale et d’une grande qualité.

Après rencontres et échanges entre les membres de l’association ECB et Gisèle Burel, présidente de l’association Les Entrepreneurs Mécènes et porteuse du fameux projet « Jardin des Arts », l’idée a germé de mettre en place cet événement. Des œuvres qui trouvent naturellement leur place dans ce lieu habitué à accueillir les artistes.

L’exposition unit le mobilier contemporain, la sculpture et le design, trois disciplines n’étant que trop rarement associées.

Une rencontre et une exposition permettant de faire rayonner l’art et le savoir-faire de créateurs innovants en Bretagne. Rendez-vous donc aux passionnés d’art contemporain, acheteurs, collectionneurs mais également aux simples curieux.

Infos pratiques :

entrée libre et gratuite, exposition ouverte à toutes et tous

samedi 03 et dimanche 04 décembre de 10h00 à 19h00

salle de séminaire de l’hôtel du Parc à Ar Milin’, Châteaubourg

contact : contact@ebenistes-createurs-bretagne.com

site internet : www.ebenistes-createurs-bretagne.com

Contact presse : Jonathan Bernard, 06 29 95 01 73, jonatanbe@hotmail.fr

Ar’Milin, Châteaubourg, ille-et-vilaine 30 rue de Paris Chateaubourg 35220 Châteaubourg Ille-et-Vilaine

samedi 3 décembre – 10h00 à 19h00

dimanche 4 décembre – 10h00 à 19h00