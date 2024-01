Osez l’osier Jardin Respectueux Châteaubernard, samedi 27 janvier 2024.

Osez l’osier Jardin Respectueux Châteaubernard Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 10:00:00

fin : 2024-01-27 15:00:00

L’osier ça fascine !

Comme chaque année rendez-vous au potager du Jardin Respectueux pour une taille participative des saules osier. Et après l’effort le réconfort, démonstration de fascinage et tressage d’osier vivant et création de nichoirs en osier…

Jardin Respectueux 65 rue de Bellevue

Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine jardinrespectueux@gmail.com



L’événement Osez l’osier Châteaubernard a été mis à jour le 2024-01-15 par Destination Cognac