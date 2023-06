Visite guidée d’un château du XIIe siècle Château Warby, 16 septembre 2023, Warby.

Visite guidée d’un château du XIIe siècle 16 et 17 septembre Château Gratuit, sur inscription. Places limitées à 12 personnes par visite. Stationnement conseillé sur la place du village, le château est à 50 m.

Venez remonter le temps et découvrir l’histoire de ce château, en vous aventurant au sein de cet édifice remontant au XIIe siècle.

La visite commence par les extérieurs et se termine par l’intérieur du château.

Château Avenue du Château, 08460 Clavy-Warby Warby 08460 Ardennes Grand Est

L'architecture et la structure du château de Clavy-Warby sont les témoins d'un château féodal qui comportait sans doute 5 ou 6 tours au XIVe siècle.

Il s’agit d’un bâtiment en « L », organisé autour d’une cour et comportant encore une tour ronde massive, la porte cochère de l’ancien pont-levis et des façades percées de meurtrières.

Le château fut remanié au XVIIe siècle : la date de 1644 est gravée dans la pierre au-dessus du porche. Stationnement conseillé sur la place du village, près de l’église : le château est à 30 mètres.

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

©Nicolas Delaporte