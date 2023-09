Découvrez un ancien château d’eau de style néo-roman Château Vodou Strasbourg, 15 septembre 2023, Strasbourg.

Découvrez un ancien château d'eau de style néo-roman 15 et 16 septembre Château Vodou Tarif : 6 € dès 10 ans.

Il est possible (et recommandé) de réserver en avance votre venue, sur le créneau horaire souhaité.

Nota Bene / Politique tarifaire :

– Un tarif exceptionnel vous est proposé pour un montant de 11€ pour les visites guidées et de de 6 € pour les visites en autonomie (par tranches horaires), au lieu de 14 € en tarif plein.

– Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans.

Château Vodou 4 rue de Koenigshoffen, 67000 Strasbourg Strasbourg 67003 Montagne-Verte Bas-Rhin Grand Est 03 88 36 15 03 http://www.chateau-vodou.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-vodou.com/les-journees-europeennes-du-patrimoine/ »}] Le Château Vodou est un musée privé atypique : il présente la plus grande collection d’objets vodou ouest-africains au monde. Implanté dans un écrin exceptionnel, un château d’eau de 1878, il est géré par une association.

Le Vodou est une religion qui englobe un vaste champ de pratiques, de rituels et de croyances. Il est originaire d’Afrique de l’Ouest et il puise plus précisément ses racines dans l’ancien royaume du Dahomey. Il s’est fixé dans la forme que nous lui connaissons aujourd’hui aux alentours du XVIIème siècle.

Il encadre les moments clefs de la vie (naissances, unions, morts) mais vise aussi à guérir les maladies. Elle vise à maintenir une harmonie entre le monde visible, terrestre, de la nature, et le monde invisible des divinités et des ancêtres via la divination du Fa, des cérémonies, mais aussi des objets de culte.

Tous les objets présentés ont été utilisés dans des pratiques religieuses. La collection de plus de 1200 objets appartient aux fondateurs du musée : Marc et Marie Luce Arbogast.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

