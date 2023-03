Journées européennes des métiers d’art – 01 et 02 avril 2023 château Villersexel Villersexel Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Haute-Saône Villersexel . Le château de Villersexel accueille les Journées Européennes des Métiers d’Art les 1er et 02 avril de 10h à 18h.

Une vingtaine d’artisans d’art seront présents pour mettre en avant leur savoir-faire sur le thème « sublimer le quotidien ». Démonstration de guitares acoustiques et électriques à 14h et 16h le samedi et le dimanche. Animations gratuites en continu sur tous les stands.

Buvette et restauration sur place tenues par le Comité des fêtes de Villersexel.

Un beau moment de partage autour des métiers d’art. ecupillard@artisanat-bfc.fr château Lieu-dit Château Villersexel

