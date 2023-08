Journée portes ouvertes au Château Vieux Mougnac Château Vieux Mougnac Petit-Palais, 17 septembre 2023, Petit-Palais.

Journée portes ouvertes au Château Vieux Mougnac Dimanche 17 septembre, 10h30 Château Vieux Mougnac Entrée libre. Sur réservation.

Nous vous attendons nombreux pour un moment convivial au Château Vieux Mougnac, le dimanche 17 septembre 2023. A cette occasion, nous vous avons concocté un joli programme autour de l’art et de la vigne.

Afin de profiter pleinement de la journée tous ensemble, un déjeuner aux saveurs locales vous sera proposé (sur réservation) et sera accompagné de nos meilleurs millésimes.

Pour les réservations, merci de nous contacter par mail contact@vieuxmougnac.com ou par téléphone au 06.11.80.55.06, avant le 14 septembre.

Au plaisir de vous recevoir au domaine !

Château Vieux Mougnac 36 route de mougnac Petit-Palais 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

