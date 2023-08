Le messager de Peyrache Château-vieux Bouvières, 14 octobre 2023, Bouvières.

Bouvières,Drôme

Sur les pas de Maurice GUBIAN, l’homme qui semait des mots.

« Ma terre s’émeut de se buisson de voyelles qui attend sa légende. » M. GUBIAN..

2023-10-14 20:00:00 fin : 2023-10-14 . .

Château-vieux

Bouvières 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In the footsteps of Maurice GUBIAN, the man who sowed words.

« My land is moved by this bush of vowels awaiting its legend. » M. GUBIAN.

Tras las huellas de Maurice GUBIAN, el hombre que sembró palabras.

« Mi tierra se conmueve con este arbusto de vocales que espera su leyenda M. GUBIAN.

Auf den Spuren von Maurice GUBIAN, dem Mann, der Worte säte.

« Mein Land rührt sich von diesem Busch aus Vokalen, der auf seine Legende wartet. » M. GUBIAN.

Mise à jour le 2023-08-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux