Du vent dans les pinceaux Château-vieux Bouvières, 30 septembre 2023, Bouvières.

Bouvières,Drôme

30 ans de voyage et de croquis sur le vif ont fait naître un livre de réflexions et d’anecdotes mêlant ces deux approches..

2023-09-30 20:00:00 fin : 2023-09-30 . .

Château-vieux

Bouvières 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



30 years of traveling and sketching from life have given rise to a book of reflections and anecdotes combining these two approaches.

30 años viajando y dibujando del natural han dado lugar a un libro de reflexiones y anécdotas que combina estos dos enfoques.

30 Jahre Reisen und Skizzen aus dem Leben haben ein Buch mit Reflexionen und Anekdoten entstehen lassen, das diese beiden Ansätze miteinander verbindet.

Mise à jour le 2023-08-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux