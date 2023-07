Visite guidée d’un château du XIe siècle Château-Vieux Bayonne Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques Visite guidée d’un château du XIe siècle Château-Vieux Bayonne Bayonne, 16 septembre 2023, Bayonne. Visite guidée d’un château du XIe siècle 16 et 17 septembre Château-Vieux Bayonne Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité. Durée : 1h. Venez admirer cette forteresse urbaine et arpentez son histoire au fil des salles exceptionnellement ouvertes. Les visites sont animées par le 1er RPIMA. Château-Vieux Bayonne Allée de la Poterne, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 59 59 63 Le Château-Vieux à été construit à la fin du XIe siècle par les vicomtes du Labourd sur l’emplacement du castrum romain de Lapurdum datant du 1er siècle. Au départ, il était constitué d’un donjon hexagonal et c’est au XIIe siècle que furent rajoutés deux corps de bâtiment. Au XVIIe siècle, Vauban réorganise la défense de la frontière espagnole en construisant les remparts et consolidant le Château-Vieux. Prison d’état à la Révolution, il abrite abrite actuellement le Cercle Mess du 1er RPIMA. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 ©Mathieu Pratt Détails Catégories d’Évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Château-Vieux Bayonne Adresse Allée de la Poterne, 64100 Bayonne Ville Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Château-Vieux Bayonne Bayonne

Château-Vieux Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/