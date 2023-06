À l’aide de votre smartphone, déambulez dans l’histoire de cet ancien château Château Vicomtal Canet-en-Roussillon Canet-en-Roussillon Catégories d’Évènement: Canet-en-Roussillon

Pyrénées-Orientales À l’aide de votre smartphone, déambulez dans l’histoire de cet ancien château Château Vicomtal Canet-en-Roussillon, 16 septembre 2023, Canet-en-Roussillon. À l’aide de votre smartphone, déambulez dans l’histoire de cet ancien château 16 et 17 septembre Château Vicomtal Gratuit. Entrée libre. Grâce à votre smartphone, découvrez l’histoire du vieux château vicomtal de Canet-en-Rousillon. Scannez les QR codes qui baliseront votre chemin pour accéder à des vidéos descriptives enregistrées par l’historien local de l’association des Amis du Patrimoine Canétois et Méditerranéen (APCM). Château Vicomtal Place San Marti Castell, 66140 Canet-en-Roussillon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie Depuis l’oppidum protohistorique jusqu’à la renaissance du château, cet édifice du XIe siècle situé au cœur du vieux village, avec sa petite chapelle Saint-Martin et son remarquable puits à glace, vous fera voyager dans l’histoire du Roussillon. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

