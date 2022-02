Château Versailles Spectacles – Versailles Electro Chapelle Royale, 28 mai 2022, .

Les billets du samedi 23 mai 2020 seront valables samedi 28 mai 2022. Vous pourrez vous présenter directement à l’entrée de l’événement avec votre e-billet. C’est le code-barres, unique et scanné à l’entrée, qui fera foi. Après une première édition grandiose de VERSAILLES ELECTRO en 2019 avec le label Ed Banger et la visite surprise de Tyler the Creator, l’équipe du Château de Versailles ouvre de nouveau grand les portes de ses jardins pour accueillir des milliers de clubbers le samedi 28 mai 2022 de 20h30 à minuit. Une programmation festive, électronique et flamboyante : En tête d’affiche de cette soirée unique dans l’écrin exceptionnel des jardins à la française du château le plus visité du monde, au pied de la Galerie des Glaces : le duo JUSTICE ! L’IMPÉRATRICE en mode DJ set ouvrira le bal. Le groupe Pop, tout aussi à l’aise derrière des platines, promet un set terriblement disco ! Les piliers de l’electro française KITTIN et BUSY P nous offrirons un set à 4 mai[…]

VERSAILLES ELECTRO est reporté au samedi 28/05/2022 (événement initialement prévu le 23/05/2020 et déjà reporté au 22/05/2021) . Le line up de la soirée reste inchangé avec JUSTICE en DJ set en t[…]

