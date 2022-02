Château Versailles Spectacles – Pergolèse / Vivaldi : Stabat Mater pour deux castrats Chapelle Royale

Chapelle Royale, le samedi 16 avril à 20:00

Pergolèse, quelques mois avant sa mort à l’âge de vingt-six ans, reçut la commande d’un nouveau Stabat Mater en remplacement d’une version précédente, celle d’Alessandro Scarlatti. Meurtri par la maladie, il exprima les souffrances de la Vierge en mêlant le langage des passions propre à l’opéra. Le Stabat Mater de Pergolèse, créé en 1736, est l’une des œuvres emblématiques du baroque, et a profondément marqué le monde musical du XVIIIe siècle, notamment français. Les Castrats italiens de la Chapelle Royale de Versailles (Louis XIV en avait fait venir 8 d’Italie dès 1679 pour ses musiques sacrées) ayant rapporté eux-mêmes la partition d’Italie en furent les propagateurs zélés, à la Cour de Louis XV comme au Concert Spirituel. Découvrant le Stabat de Pergolèse, Paris s’enflamme et y voit l’œuvre révolutionnaire d’un génie napolitain, hélas disparu si jeune… Le succès ne se démentit pas durant tout le siècle. Chez Vivaldi, le même texte du Stabat Mater a donné lieu à une œuvre […]

Catégorie 3 :38€ à 45€ Catégorie 2 :55€ à 65€ Catégorie 1 : 72€ à 85€

