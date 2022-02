Château Versailles Spectacles : Florie Valiquette – Opéra Comique ! Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Château Versailles Spectacles : Florie Valiquette – Opéra Comique ! Versailles, 16 mars 2022, Versailles. Château Versailles Spectacles : Florie Valiquette – Opéra Comique ! Grande Salle des Croisades Château de Versailles Versailles

2022-03-16 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-16 21:45:00 21:45:00 Grande Salle des Croisades Château de Versailles

Versailles Yvelines L’Opéra Comique fleurit en Europe dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, devenant un style lyrique majeur et plébiscité par le public. Paris en fût le berceau dès le début du siècle avec son Théâtre de la Foire… +33 1 30 83 78 89 https://www.chateauversailles-spectacles.fr/ Grande Salle des Croisades Château de Versailles Versailles

dernière mise à jour : 2021-12-01 par

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Versailles Adresse Grande Salle des Croisades Château de Versailles Ville Versailles lieuville Grande Salle des Croisades Château de Versailles Versailles Departement Yvelines

Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Château Versailles Spectacles : Florie Valiquette – Opéra Comique ! Versailles 2022-03-16 was last modified: by Château Versailles Spectacles : Florie Valiquette – Opéra Comique ! Versailles Versailles 16 mars 2022 Versailles Yvelines

Versailles Yvelines